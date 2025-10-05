FirenzeViola Fiorentina-Roma, totoformazione: in campo insieme Gud e Fazzini. Dietro ancora titolare Marì

Ci siamo, è il giorno di Fiorentina-Roma. Viola e giallorossi, reduci entrambi (seppur con risultati diversi) dall'impegno europeo di giovedì sera, scenderanno in campo al Franchi in un match valevole per la sesta giornata di campionato. Dopo la vittoria ritrovata, ad oltre un mese di distanza dall'ultima volta, sempre in Conference League, la formazione di Pioli cercherà di ottenere i primi tre punti anche in campionato. Per farlo dovrà battere una Roma che si presenterà a Campo di Marte da prima in classifica insieme a Milan e Napoli.

Venendo alle scelte di formazione il tecnico parmense non dovrebbe cambiare assetto tattico, continuando così sul 3-5-2/3-4-2-1 (dipenderà tutto dalla posizione in cui si muoverà Fazzini) visto nelle ultime uscite. Davanti al solito De Gea la linea difensiva sarà ancora composta da Pongracic, Marì e Ranieri, con Comuzzo che, schierato titolare solo da TuttoSport, dovrebbe partire ancora dalla panchina. Confermati Dodo e Gosens sulle corsie esterne, in mediana dovrebbe tornare tra i titolari Nicolussi Caviglia con Mandragora al suo fianco. Tra centrocampo e attacco ci sarà poi Fazzini che graviterà tra il ruolo di mezzala accanto a Nicolussi Caviglia e Mandragora e una posizione più avanzata al fianco di Gudmundsson. Islandese che dopo il turno di quasi totale riposo giovedì sera in Conference League dovrebbe tornare tra i titolari a supporto di Kean. Solamente per La Repubblica (Firenze) Pioli opterà per il doppio centravanti con Piccoli al posto dell'ex Genoa.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match di questo pomeriggio contro la Roma secondo i principali quotidiani sportivi oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fazzini, Gudmundsson, Kean.

Corriere Fiorentino (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fazzini; Gudmundsson, Kean.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Fazzini, Gosens; Piccoli, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.