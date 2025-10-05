Basta parole, con la Roma servono i fatti: oggi vale quasi una stagione

Oggi è giorno di Fiorentina-Roma. Al Franchi arriva la capolista della Serie A in una grande classifica del nostro campionato. A stagione da iniziare probabilmente si era pensato a questa sfida, valida per il sesto turno di Serie A, prima della seconda sosta nazionali come ad un possibile scontro diretto per le posizioni che valgono l'Europa. Oggi invece la realtà è diversa.

Se da una parte la Roma ha mantenuto le aspettative, dall'altra, come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina si trova in una situazione scomoda di classifica con appena tre punti conquistati e zero vittorie. I viola forse hanno un blocco più mentale che tecnico-tattico e in questi casi il senso di orgoglio e l'appartenenza possono diventare un motore fondamentale per costruire un'identità e trovare una reazione. Al di là delle parole però l'unico giudice, come sempre, sarà il campo. E venendo proprio al campo la Fiorentina, reduce dalla vittoria contro il Sigma Olomouc di giovedì sera in Conference League, dovrebbe continuare sul 3-5-2. Davanti però tornerà Kean, squalificato giovedì, con Gudmundsson al suo fianco.