Kean, ancora a caccia del primo gol: in Serie A solo 3 tiri in porta su 17

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sull'attacco gigliato, ancora a secco di reti in Serie A. Kean, Dzeko e Piccoli, tre centravanti zero gol. Un dato che fa effetto, considerando anche le aspettative e gli investimenti estivi su questi tre calciatori. Sia per i minuti fin qui giocati (450), sia per quanto visto la passata stagione, a spiccare è soprattutto lo zero accanto al nome di Moise Kean. L'anno scorso di questi tempi l'ex Juventus era a quota 2 gol, 5 considerando anche la Conference League, e proprio con una doppietta contro la Roma riuscì ad uscire da un mini ciclo negativo di 4 partite senza reti a livello personale. La differenza rispetto all'anno passato che non può essere spiegata solo con le difficoltà della squadra nel servigli palloni giocabili o con i minori spazi a sua disposizione con l'ingresso di una seconda punta centrale al suo fianco.

Kean di spazi ne sta avendo quanto l'anno passato e a dimostrarlo sono anche i 17 tiri tentati in campionato. Il problema più che altro sta nella mira perché solamente tre di questi 17 sono finiti nello specchio della porta. Gli altri due centravanti viola, Piccoli e Dzeko, sono riusciti a sbloccarsi in Europa. il bosniaco nella gara di ritorno dei preliminari contro il Polyssia e l'ex Cagliari giovedì sera contro il Sigma Olomouc. All'appello insomma manca solo Kean.