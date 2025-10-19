Pioli a DAZN: "Rigore? Così invitiamo a simulare". Poi si arrabbia con Toni

Stefano Pioli parla così a DAZN dopo la sconfitta con il Milan: "Sono così dispiaciuto per i risultati che non riusciamo ad ottenere perché la Fiorentina ha investito tanto su di me ma non riusciamo ad ottenere risultati. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi".

Il riferimento è al rigore?

"Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, non solo nei calci di rigore. Al primo contatto si mettono le mani in faccia e tutti fischiano. Ci hanno sempre detto gli arbitri che il VAR interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, dovete dirmi se questo lo è... Peccato. Noi dobbiamo fare meglio, io per primo".

Il cambio di Kean scelta tecnica?

"Cominciava a sentire fastidio e non aveva lavorato molto, Roberto poteva darci tanto ed era in un buon periodo".

Come ha visto il doppio regista?

"Il Milan è una squadra che ti viene a prendere ma potevamo giocare più in verticale. La prestazione l'abbiamo fatta, poi abbiamo preso il pareggio quando eravamo in 10 e poi c'è stato quel rigore lì... Credo che non meritassimo di perdere".

Cosa manca a questa Fiorentina?

"Ma le partite le vedete o no? Sennò conta solo il risultato. Il Milan è arrivato in porta solo una volta nella prima ora, però abbiamo fatto la prestazione alla pari con il Milan che oggi è primo in classifica e noi siamo ultimi. La colpa è mia e non del club. Ma se si vince siamo tutti bravi e se si perde no. E non c'è nessun problema che c'è nello spogliatoio, non ditelo perché non è vero. Tutti remano dalla stessa parte".

Ma cosa è successo sul primo gol del Milan con Ranieri?

"Non l'ho ancora capito, forse non l'hanno fatto rientrare perché aveva ancora del sangue".