Dagli inviati Piccoli pagato troppo? Non per Pradè: "Oggi 25 milioni per una punta sono pochi"

Uno dei temi trattati dal direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nel corso della conferenza stampa di fine mercato tenutasi oggi al Viola Park, è quello relativo all'operazione che ha portato a Firenze dal Cagliari Roberto Piccoli. Sul nuovo attaccante viola, ad aver suscitato scalpore, è soprattutto la cifra di 25 milioni di euro più 2 di bonus pagata per portarlo alla corte di Pioli. Pradè però, a precisa domanda sull'argomento, ha risposto così:

"Inizialmente il Cagliari ci aveva chiesto 30 milioni ma la trattativa parte da tempo. Oggi, con le cifre che girano nel mercato delle punte, pagare un attaccante 25 milioni è anche poco. E mi fa piacere che in settimana abbiano segnato in Nazionale sia Dzeko che Kean: davanti ci sentiamo molto completi".