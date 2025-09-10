Come sta Gudmundsson? Per la Nazione sabato può recuperare, ma per la panchina

La Nazione fa il punto sulla situazione di Albert Gudmundsson: se la sollecitazione a carico del legamento perone-astragalico anteriore della caviglia potrà toglierlo di mezzo per la sfida al Napoli, lo vedremo più avanti. Il report pubblicato ieri dalla Fiorentina lascia aperta qualsiasi ipotesi, anche quella di un recupero per sabato, magari solo per la panchina. Ipotesi difficile ma non impossibile. Nel peggiore dei casi, scrive il quotidiano, l'islandese potrà essere comunque a completa disposizione per la prossima sfida dei viola, quella contro il Como.

E quindi, col Napoli, chi al posto di Gud? Le idee sono un paio: se non ci fosse stato Conte sulla strada della Fiorentina sarebbe toccato probabilmente a Jacopo Fazzini alle spalle di Kean e Piccoli. Ma con di fronte i campioni d'Italia Pioli potrebbe optare per un più abbottonato 3-5-2. Di sicuro l'intento di inserire dal primo minuto Hans Nicolussi Caviglia rimane intatto, con Fagioli e Mandragora ai suoi lati (più in svantaggio Sohm).