La designazione arbitrale per Fiorentina-Napoli: dirige Zufferli. Aureliano al Var

Oggi alle 12:25
di Redazione FV

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A in programma questo weekend. La partita tra Fiorentina e Napoli che si giocherà sabato 13 settembre allo Stadio Artemio Franchi alle 20:45 è stata affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con quarto uomo Collu. Per quanto riguarda invece il Var, ci saranno Aureliano e il suo assistente Meraviglia