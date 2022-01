PIATEK, La nuova maglia e il n. 19 "soffiato" a Frison

Per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere ancora qualche ora, intanto però la Fiorentina ha ufficializzato quello che sarà il nuovo numero di maglia del neo attaccante viola Krzysztof Piatek: il polacco ha infatti scelto il 19, una cifra già indossata nel recente passato nella sua prima stagione al Milan (seconda parte del campionato 2018/19), quando in 21 presenze tra campionato e Coppa Italia l’ex Genoa andò in gol ben 11 volte (nella foto, l'immagine postata su Twitter dalla società viola).

Il 19 tuttavia era un numero di maglia che la Fiorentina aveva già comunicato alla Lega nei mesi scorsi per un suo tesserato e in particolare era quello che il giovane difensore della Primavera viola Filippo Frison aveva scelto nelle convocazioni che lo hanno visto protagonista insieme alla prima squadra (il centrale è stato aggregato ai più grandi nelle sfide del Franchi contro Milan e Samp e nel derby contro l’Empoli). Come mai, dunque, è potuto avvenire questo cambio?

C’è una motivazione ben precisa e - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - riguarda il fatto che Frison, non avendo mai fatto l’esordio tra i professionisti con quel numero di maglia, ha potuto “cedere” il suo 19 ad un compagno di squadra, per poterne poi scegliere a sua volta un altro in caso di futura convocazione con la prima squadra. Una cosa del genere era già avvenuta nell’estate 2019, quando Pulgar scelse ad agosto la maglia numero 7 salvo però poi concederla (ubi maior, minor cessat…) a un certo FR7: Franck Ribery.