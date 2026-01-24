FirenzeViola
Perla di Atzeni, la Primavera viola batte il Genoa ed è momentaneamente prima
FirenzeViola.it
Si è da poco concluso il match della 22^ giornata di campionato per la Fiorentina Primavera, con i ragazzi di Daniele Galloppa che hanno battuto per 1-0 il Genoa al Viola Park grazie alla rete messa a segno da Atzeni, un bellissimo destro da fuori area che si è incastrato sotto l'incrocio dei pali portando i viola avanti a fine primo tempo. Non sono poi mancate le occasioni nell'arco di tutta la partita, con quattro traverse colpite dalla Fiorentina in ordine cronologico da Jallow, Deli, Angiolini e Turnone. Con questi tre punti la squadra di Galloppa sale momentaneamente al primo posto in classifica.
