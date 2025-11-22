Servono gol. Gazzetta: "La Fiorentina cerca la prima vittoria con Gud"

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina arriva alla sfida di oggi contro la Juventus con grande attesa e con la necessità di conquistare finalmente la prima vittoria della stagione. Dopo un avvio complicato, segnato da risultati altalenanti e da una produzione offensiva insufficiente, la squadra di Vanoli cerca una svolta davanti a un Franchi che sarà praticamente esaurito. Il pubblico viola chiede concretezza, soprattutto da un reparto avanzato che finora ha inciso troppo poco: l'attacco.

Gudmundsson ha mostrato lampi importanti ma è fermo a due gol, così come Kean, ancora lontano dall’impatto che tutti si aspettavani. Anche Piccoli si è sbloccato solo di recente, ma il totale di reti segnate rimane insufficiente per le ambizioni del club. Servono quindi più presenza, cattiveria e precisione sotto porta per dare continuità al gioco costruito dalla squadra. La partita è un crocevia importante: vincere significherebbe ridare fiducia all’ambiente e rilanciare una stagione che deve ancora prendere forma.