Per Piccoli pesano i due gol mangiati: tante insufficienze sui quotidiani, è lui il peggiore col Rapid
I quotidiani questa mattina bocciano la prestazione di Roberto Piccoli nella gara di ieri, vinta 3-0 dalla Fiorentina contro il Rapid Vienna. Tante insufficienze per l’attaccante viola, su cui pesano i troppi gol sbagliati. Il giudizio de La Gazzetta dello Sport è il seguente: “Quante volte si fa quell’esercizio in allenamento, Roberto? Sbaglia a porta vuota. Finisce stremato e lo rimontano ancora”.
Anche per La Nazione è il peggiore: fatica a entrare in ritmo, perdendo qualche pallone in transizione, potenzialmente pericolosi ma per gli avversari. Fagioli lo mette davanti alla porta, ma la conclusione a tu per tu con Hedl è larga, come accaduto contro il Napoli in campionato. Non è una serata brillante per uno che dovrebbe sfruttare al meglio le occasioni che gli si presentano. Può capitare, questione anche di fiducia. Di seguito i voti alla gara di Piccoli:
La Gazzetta dello Sport: 5,5
Tuttosport: 5,5
Corriere dello Sport: 5
La Nazione: 5,5
Corriere Fiorentino: 5,5
La Repubblica-Firenze: 6
