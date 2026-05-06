Per la Gazzetta è duello Grosso-De Rossi per la panchina viola, ma occhio a Marcelino

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La Gazzetta dello Sport parla di sfida a due per la panchina della Fiorentina tra due profili 'Mondiali': Fabio Grosso e Daniele De Rossi vent’anni fa hanno condiviso l’esperienza più forte della loro carriera da giocatori, il trionfo al Mondiale di Germania, e tutti e due hanno contribuito a trasformare il sogno azzurro in realtà segnando nella sequenza finale contro la Francia. Adesso sono in cima alla lista di gradimento di Fabio Paratici per rimpiazzare Paolo Vanoli.

Grosso è una vecchia conoscenza di Paratici, che alla Juventus lo ha avuto prima da giocatore e poi da allenatore della Primavera. Il nuovo ruolo fu un’intuizione di Federico Cherubini, che all’epoca si occupava del settore giovanile, e Paratici ne colse subito le doti, tanto che nel 2018 insieme a Pavel Nedved lo suggerì a Giovanni Carnevali per la panchina del Sassuolo. Carnevali ha già fatto capire, anche con dichiarazioni pubbliche, che in caso di richieste importanti lo lascerà partire ma, avendo un contratto fino al 2027, servirà un indennizzo per liberarlo. Continua Gazzetta: De Rossi con l’aritmetica certezza ha ottenuto pure il rinnovo automatico per un altro anno, a Genova sta bene ma prima del sì dovrà confrontarsi con il club per capire quali sono i programmi e le ambizioni. Suggestioni estere: il made in Italy piace parecchio, però occhio alle sorprese in stile Paratici: il nome nuovo è lo spagnolo Marcelino, che lascerà il Villarreal, intrigano anche Inigo Perez, semifinalista in Conference League con il Rayo Vallecano, e Pellegrino Matarazzo, irpino-americano della Real Sociedad. Il nome lo conosceremo al massimo entro una decina di giorni, scrive la rosea.