Per Kean nuovi accertamenti nei prossimi giorni: obiettivo tornare giovedì per Atene

vedi letture

Raffaele Palladino ha scelto di non fare previsioni su Moise Kean. Domani con il Lecce il bomber sarà out, ma il tecnico viola proprio non se l’è sentita di dire quando potrà tornare in campo. Secondo La Nazione l'attaccante proverà a farcela per la trasferta ad Atene contro il Panathinaikos di giovedì 6 marzo. Intanto nei prossimi giorni svolgerà gli accertamenti per capire se potrà tornare ad allenarsi oppure dovrà ancora attendere.