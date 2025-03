Pepito Day, ci saranno Mario Gomez, De Rossi e non solo: ecco gli ospiti dell'evento

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso noto l'elenco delle più illustri figure legate al mondo del calcio che presenzieranno al Pepito Day, quando sabato 22 marzo allo stadio Franchi si giocherà la partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi, grande ex viola protagonista dell'evento. Ecco l'annuncio della Fiorentina:

Il Pepito Day, l'evento speciale dedicato a Giuseppe Rossi, aumenta di prestigio con l’annuncio di nuovi ospiti che il 22 marzo prenderanno parte alla festa che animerà l’Artemio Franchi di Firenze, uno degli stadi simbolo della carriera di “Pepito”.

La città di Firenze ribolle di passione e attesa per l’avvicinamento del “Pepito Day”. L’Artemio Franchi è pronto a colorarsi di viola per salutare uno dei calciatori che hanno lasciato maggiormente il segno negli ultimi anni, riempiendo di gioia ed emozioni il cuore dei tifosi gigliati, ma non solo. Giuseppe Rossi ha fatto innamorare chiunque, a prescindere dai colori difesi con tenacia e orgoglio. Per questo, alla festa che celebrerà la sua indimenticabile carriera, non mancheranno ospiti d’eccezione, allenatori e compagni che hanno condiviso con lui ricordi indelebili.

Nelle scorse settimane sono stati annunciati i primi ospiti che hanno risposto positivamente alla chiamata di Giuseppe Rossi, tra cui una serie di campioni che negli ultimi 30 anni hanno entusiasmato il popolo viola: Gabriel Omar Batistuta, Luca Toni, Francesco Toldo, Sebastian Frey, Borja Valero, Joaquín e Gonzalo Rodríguez.

Le sorprese non sono finite. Il 22 marzo parteciperanno alla grande festa altri protagonisti indiscussi, a partire da Claudio Ranieri, primo allenatore italiano di Rossi ai tempi del Parma. Insieme a lui ci saranno due dei simboli dell’Italia campione del mondo nel 2006 e compagni di Nazionale di “Pepito”, come Fabio Grosso e Daniele De Rossi. Il parterre azzurro sarà completato da Salvatore Sirigu. I nostalgici del colore viola saranno deliziati dalla presenza di tre grandi protagonisti del passato della Fiorentina, come Mati Fernandez, Emiliano Viviano e Mario Gomez. Infine, giocheranno l’amichevole in programma alle ore 18 anche Marcos Senna e Joan Capdevila, compagni di Giuseppe Rossi ai tempi del Villarreal. Nelle prossime settimane Giuseppe Rossi annuncerà altri ospiti direttamente sul suo profilo Instagram (@beppe787). L’hashtag di riferimento per la comunicazione social sarà #PepitoDay.

Il “Pepito Day” sarà l’occasione unica per ammirare da vicino alcuni dei campioni che hanno scritto capitoli importanti della storia del gioco più amato del mondo, conservando negli occhi e nel cuore i ricordi di una giornata anche all’insegna della musica e del folclore fiorentino, con la partecipazione degli Street Clerks, gruppo pop rock di Firenze, protagonista a Sanremo nel recente DopoFestival, e l’esibizione di due tradizioni secolari locali, come il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino.

Per partecipare all’evento è possibile acquistare ibiglietti sul circuito Vivaticket e online su VIVATICKET.COM al prezzo speciale di €5 in tutti i settori per gli Under 10 e a partire da €10 per gli adulti. La festa potrà essere seguita anche su DAZN, broadcaster ufficiale dell’evento, che trasmetterà la partita in diretta in modalità Freemium.

Organizzato da Oltre Consulting, con la collaborazione di ACF Fiorentina, il sostegno della Regione Toscana e Toscana Sportiva e il Patrocinio del Comune di Firenze, il Pepito Day si preannuncia come uno degli eventi sportivi più emozionanti dell'anno.