PAZZINI, Ai viola serve tempo ma preferivo i DV

L'ex attaccante di Fiorentina e Milan, Giampaolo Pazzini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Alla nuova proprietà viola serve tempo, anche se rispetto alle proprietà estere mi reputo più un nostalgico del calcio dei Berlusconi, Moratti e Della Valle. Per quanto riguarda la mia carriera, personalmente mi do un 8, mentre in futuro vorrei fare il tecnico o il direttore sportivo. Una delle maggiori gioie? La Champions conquistata a Firenze e poi con la Sampdoria: la Fiorentina è stata la mia prima big ma forse non ero ancora maturo per una realtà così importante. E il grande amico? Toni è stato compagno, amico e mentore. Nemico, sportivamente parlando".