Parisi verso il Napoli: "Serve l'atteggiamento giusto da subito. Andremo in ripartenza"

Su Dazn, prima della sfida tra Napoli e Fiorentina, ha preso la parola l'esterno viola Fabiano Parisi. Queste le sue dichiarazioni:

Come arrivate all'appuntamento? Avete giocato giovedì.

"Bisogna mettere in campo il giusto atteggiamento già nei primi minuti, le vere squadre si vedono nei momenti difficili come questo qui. Dobbiamo sfidare il Napoli in ripartenza, faremo il gioco che abbiamo pianificato in queste ore. Siamo pronti alla sfida".