PARIS, Il Presidente: "Ikoné? Non so se vuole venire"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Marc Ferracci, presidente del Paris FC, ha confermato l'interesse per l'esterno d'attacco della Fiorentina Jonathan Ikonè: "Perché ci sono dei ritardi con Ikoné? Non so se ha voglia di venire. Stiamo lavorando su diverse opzioni e faremo una scelta al momento giusto. Non bisogna precipitarsi, soprattutto durante il mercato, quando tutto sembra andare in tutte le direzioni. Riceviamo proposte che a volte sono un po' strane, quindi facciamo un po' di selezione e lavoriamo duramente.

Abbiamo l'impressione di avere la caverna di Ali Baba di fronte agli agenti, ai giocatori, a tutti... C'è l'aspetto molto positivo con gli sponsor che arrivano senza che dobbiamo cercarli. C'è anche l'aspetto negativo, che è una pressione crescente sui costi. Cerco, con la famiglia Arnault e Red Bull, di rimanere calmo".