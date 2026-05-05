Paratici non blinda Vanoli, CorFio: "Ecco l'identikit del nuovo tecnico"
FirenzeViola.it
L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sulla questione allenatore in casa viola. Il fatto che Fabio Paratici sia soddisfatto del lavoro svolto fin qui da Paolo Vanoli non significa che il ds abbia deciso di andare avanti con lui. Anzi, il giro d’orizzonti pensando al futuro è iniziato da tempo.
Ed è partito da alcuni sondaggi come per Maresca e Farioli, proseguendo con valutazioni su tecnici in ascesa come Iraola, per arrivare poi a giovani italiani, vedi Grosso e De Rossi. Il prossimo allenatore - si legge - dovrà avere idee moderne e propositive, dovrà esser pronto a un confronto costruttivo con la dirigenza e deciso a prendersi qualche rischio nel lavorare con i giovani.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
Copertina
FirenzeViolaTutto sbagliato, tutto da rifare (il prima possibile). Ma a Roma non si è visto niente di nuovo
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com