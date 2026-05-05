Paratici non blinda Vanoli, CorFio: "Ecco l'identikit del nuovo tecnico"

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L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sulla questione allenatore in casa viola. Il fatto che Fabio Paratici sia soddisfatto del lavoro svolto fin qui da Paolo Vanoli non significa che il ds abbia deciso di andare avanti con lui. Anzi, il giro d’orizzonti pensando al futuro è iniziato da tempo.

Ed è partito da alcuni sondaggi come per Maresca e Farioli, proseguendo con valutazioni su tecnici in ascesa come Iraola, per arrivare poi a giovani italiani, vedi Grosso e De Rossi. Il prossimo allenatore - si legge - dovrà avere idee moderne e propositive, dovrà esser pronto a un confronto costruttivo con la dirigenza e deciso a prendersi qualche rischio nel lavorare con i giovani.