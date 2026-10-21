Oulai pronto a giocare contro l'Inter: può affiancare Fagioli e Ndour

Possibile chance di rilancio per Christ Inao Oulai in vista della sfida contro l’Inter. Il centrocampista ivoriano, rimasto in panchina nelle ultime tre gare, potrebbe tornare protagonista nel centrocampo rivisto da Paolo Vanoli, intenzionato a trovare maggiore equilibrio senza rinunciare alla qualità. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, l’ex Trabzonspor è tra le opzioni concrete per la mediana viola. Magari accanto a Fagioli e Ndour, si legge sul quotidiano.

Il doppio regista più Oulai

Così sarebbe soddisfatta anche la formula del doppio regista (compito da dividere con l'ex Juventus, chiaramente) che lo stesso tecnico viola ha preconizzato in tempi recenti definendola il futuro di questa squadra. Ci sta che il momento sia arrivato: ne ha bisogno la Fiorentina che soffre tantissimo in fase difensiva (17 gol subiti in 7 partite: nessuno peggio in Serie A), lo richiede la difficoltà dell'impegno in casa dei campioni d'Italia. E da oggi, alla ripresa al Viola Park dopo il martedì di riposo, sarà accelerato l'inserimento di Oulai nel contesto tattico per completare il programma ad hoc preparato da Vanoli e dal suo staff.