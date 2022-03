PANICO, Abbiamo lavorato molto in vista della Samp

Domani la Fiorentina Femminile affronta la Sampdoria dell'ex tecnico Antonio Cincotta, a Genova (match a porte chiuse, ore 12.30). Alla vigilia la coach viola Patrizia Panico ha presentato così la gara al sito ufficiale: "Abbiamo lavorato molto sulla gestione della palla in alcune zone del campo, sullo sviluppo delle occasioni e sulle finalizzazioni per mettere le nostre attaccanti nella condizione di segnare e anche sulla parte difensiva. La Sampdoria vorrà riscattare la sconfitta dell'andata, è una squadra che crea molta densità a centrocampo, ha buone giocatrici in fase di ripartenza"

Sula situazione della squadra aggiunge: "Abbiamo ancora assenze e facciamo le ultime valutazioni per domani. La Kravets (la giocatrice ucraina rimasta ferma a causa del Covid preso durante l'impegno in nazionale, ndr) è tornata in gruppo e sta vivendo un periodo particolare per quello che sta succedendo in Ucraina. Sta soffrendo molto, noi le stiamo vicine e speriamo di riaverla al massimo il prima possibile"