Panathinaikos, Vagiannidis: "Vittoria meritata, in Italia per vincere ancora"

Nel post partita di ieri il capitano del Panathinaikos Giorgos Vagiannidis ha parlato così in merito alla vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate dal portale PaoPantou.gr: "Il messaggio più importante di questa vittoria è che possiamo affrontare molto bene squadre molto forti, anche quelle che dovrebbero essere le favorite. Ci sono stati momenti in cui eravamo in svantaggio, ma penso che per tutta la partita siamo stati molto competitivi. Abbiamo meritato la vittoria".

Poi prosegue: "Penso che per come è andata la partita, con i nostri due gol veloci e i loro due, sia stato molto difficile ribaltare la situazione. Loro avevano lo slancio giusto e cercavano un altro gol, ma noi abbiamo difeso bene. Abbiamo creato tante occasioni e avremmo potuto segnare più di 3 gol. Ora andiamo in Italia per vincere. Questa è la nostra mentalità. Se optiamo per il pareggio condanneremo noi stessi. Certamente, l'obiettivo è la vittoria. Ciò che abbiamo notato nella partita di oggi, dovremo tenerlo presente anche nella gara di ritorno. La Fiorentina gioca con un sistema di gioco molto difficile, che non si incontra spesso nel campionato greco".