Panathinaikos-Fiorentina, Pongracic out per una botta al gluteo. In campo Moreno

Tra poco la Fiorentina tornerà in campo in Conference League per affrontare ad Atene il Panathinaikos. Tra le sorprese di formazione dei viola (QUI le formazioni ufficiali) la presenza in difesa, accanto a Ranieri e Comuzzo, di Matias Moreno. Il calciatore argentino giocherà al posto di Pongracic che, come riportato da SkySport, ha riportato una botta al gluteo. Il calciatore croato quindi non è al 100% ma essendo comunque a disposizione sarà in panchina.