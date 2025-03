Dagli inviati Panathinaikos-Fiorentina, Palladino: "Questi approcci non devono più accadere. Non possiamo sempre prendere uno schiaffo"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dello stadio Spyros Louis di Atene. Queste le sue parole: "Approccio non buono ma ennesima reazione. Nel secondo tempo ci siamo un pochino innervositi, abbiamo smesso un po' di giocare anche perché loro hanno spesso interrotto la gara. E' stata una ripresa non bella. Ovviamente abbiamo la partita di ritorno, la squadra è delusa ma anche carica perché abbiamo le qualità per passare il turno".

C'è da trovare più forza di volonta e aggressività? La squadra si è accontentata?

"No, non credo che la squadra si sia accontentata anzi. Avevamo pochi cambi dietro. Moreno aveva i crampi e Pongracic non era disponibile perché ieri ha avuto un problemino alla coscia. Avevamo solo tre difensori ed eravamo un pochino corti dietro. La squadra ha provato a mettere in difficioltà gli avversari. C'è stata poca fluidità di gioco nel secondo tempo ma la cosa che non deve più accadere sono gli approcci nel primo e nel secondo tempo perché non possiamo sempre prendere uno schiaffo. Questo ci deve far riflettere. Abbiamo le qualità per passare il turno e lo vogliamo fortemente".

Su Terracciano

"Dispiace quando succedono questi episodi. Soprattutto per Pietro che è un grande uomo e un ottimo portiere. Stasera c'è stato questo episodio ma dobbiamo azzerare subito e poi pensare a Napoli e poi ancora al Panathinaikos che vogliamo passare il turno".

E' l'approccio o la totalità del secondo tempo che è andato male? E' anche un probelma fisico?

"I dati fisici sono buoni. Noi analizziamo tutto e penso che noi ci siamo innervositi per il poco tempo giocato nella ripresa. Loro andavano sempre giù e perdevano tempo ma non è un alibi. Noi dobbiamo alzare la qualità del gioco. Quando andiamo a giocare nella metà campo avversaria ci vuole più ritmo, pazienza e qualità. Non credo che sia una questione fisica anche se analizzeremo tutto".

Perché alzate e abbassate il baricentro spesso durante l'arco della gara?

"Ci lavoriamo su questo. Bisogna capire i momenti della partita. Quando ci si difende bassi e quando si va a prendere alti gli avversari. Ci sono momenti e tutte le squadre lo fanno. Tante squadre difendono e attaccano insieme in questa maniera".

Avrebbe potuto far comodo in questa gara Zaniolo? Considerando anche la sua assenza domenica

"Sì Nicolò ultimamente ha giocato tanto e avevo l'idea di metterlo nella ripresa. Poi la gara si è fatta sporca e con tanti duelli. Nicolò però è a disposizione, ha sempre fatto bene. Ha la mia fiducia e quando entrerà in campo dimostrerà il suo valore".