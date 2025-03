Panathinaikos-Fiorentina, i convocati: non c'è Adli, rientra Kean

La Fiorentina ha diramato in questi istanti la lista dei 21 convocati che prenderanno parte alla trasferta ad Atene contro il Panathinaikos, per l'andata degli ottavi di finale in programma domani alle 18.45 italiane. Raffaele Palladino dovrà fare a meno di diversi giocatori tra cui ancora di Yacine Adli, che nonostante sia tornato in gruppo da qualche giorno è stato comunque lasciato a casa per precauzione. Rientra invece Moise Kean dopo l'assenza venerdì scorso contro il Lecce, e sono stati aggregati i giovani Baroncelli, Harder e Caprini. Questa la lista completa dei convocati per il Panathinaikos:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Baroncelli, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Cataldi, Fagioli, Harder, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo