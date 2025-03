Panathinaikos-Fiorentina 3-2, "Maledizione Atene" il titolo del Corriere Fiorentino

"La maledizione di Atene continua. Certo, rispetto alla tremenda sconfitta nella finale dell’anno scorso contro l’Olympiacos, stavolta la Fiorentina avrà la rivincita da giocarsi al Franchi. Di sicuro però l’amaro in bocca resta. Anche perché dopo gli errori e la rimonta del primo tempo, era lecito aspettarsi qualcosa di più nella ripresa. Che invece ha visto i viola rintanarsi e tremare al cospetto di una squadra generosa, ma tutt’altro che eccezionale". Questo l'incipit dell'articolo con cui Il Corriere Fiorentino analizza la sconfitta di Atene contro il Panathinaikos nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. Andando sui singoli viene bocciato Terracciano per l'erroraccio sul gol di Maksimovic e una gara piena di incertezze. Palladino l'ha scelto al posto di De Gea in virtù della decisione ad inizio anno di battezzarlo come portiere di coppa. Bene invece Gosens, decisivo con due assist dopo il gol contro il Lecce, e non male Fagioli, anche se la Fiorentina continua ad avere dei problemi in manovra. Le cose più preoccupati per il tecnico campano però sono la fragilità difensiva e un approccio ancora una volta molle alla gara.

Se dopo l'avvio shock la Fiorentina nel finale di primo tempo aveva avuto il merito di pareggiare e, se non fosse stato per il Var, ribaltare la gara, nella ripresa i gigliati si sono spenti completamente cedendo ai greci che sono tornati definitivamente in vantaggio con Tete. Adesso Napoli, il ritorno con il Panathinaikos e la Juventus, una settimana di fuoco per i ragazzi di Palladino.