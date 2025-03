FirenzeViola Panathinaikos-Fiorentina 3-2: Fiorentina beffata, nuovamente, ad Atene. Secondo tempo da dimenticare

vedi letture

Dopo un primo tempo ricco di emozioni, il secondo tempo si trasforma in un incubo per la Fiorentina, che non riesce a replicare l’intensità della prima frazione. Il Panathinaikos, al contrario, riparte con grande energia e al 56’ trova il gol del 3-2 con Tête, che sfrutta una disattenzione della difesa viola per battere Terracciano.

Da quel momento in poi, la Fiorentina sembra sparire dal campo. La squadra non riesce a reagire e non crea occasioni degne di nota. Il Panathinaikos gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà, mentre i viola non riescono a ritrovare il ritmo e l’organizzazione del primo tempo. Il secondo tempo diventa così una lenta agonia per la squadra di Palladino, che rientra in campo completamente scollegata.

Il match si conclude con il punteggio di 3-2 per i greci, con una Fiorentina che, dopo un primo tempo combattuto, torna a Firenze sconfitta e con molte domande sul proprio approccio nella ripresa. Una prestazione da dimenticare, che lascia spazio a molte riflessioni per il tecnico e per la squadra.