Panathinaikos - Fiorentina 2-2, avvio shock per la Fiorentina, poi Beltran e Fagioli la pareggiano

Un avvio di partita da incubo per la Fiorentina, che al 8’ si trova già sotto di un gol dopo un tiro da fuori area di Swiderski che non lascia scampo a Terracciano. La squadra viola, visibilmente scossa, fatica a reagire inizialmente, ed al 20’ arriva un altro errore fatale: Terracciano, nel tentativo di bloccare il pallone sbaglia e permette a Maksimovic di raddoppiare per il Panathinaikos.

Nonostante il doppio svantaggio, la Fiorentina non molla. La reazione arriva tempestiva, appena due minuti dopo il raddoppio greco: Beltran sfrutta un eccellente cross di Gosens e, con un colpo di testa preciso, accorcia le distanze. La partita si infiamma ulteriormente quando, al 23’, Fagioli pareggia, complice una leggera deviazione che inganna il portiere avversario.

Nel finale di tempo, al 44’, Moreno trova la rete del possibile 3-2, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il primo tempo si conclude così, con il punteggio di 2-2, in una gara già ricca di colpi di scena e una Fiorentina che ha saputo reagire dopo aver subito due gol in maniera rocambolesca. La seconda frazione si preannuncia come una vera e propria battaglia per le due squadre.