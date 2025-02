Palladino si tiene aperte due “Fiorentine”. Per il Corriere dello Sport o 3-5-2 o 4-4-2

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si affronta il problema centrocampo in casa Fiorentina in vista della gara con il Lecce. Richardson squalificato, Adli al rientro dall'infortunio e Folorunsho resta in dubbio a causa di un guaio al quadricipite. Palladino si tiene aperte due “Fiorentine”: una con il 3-5-2 per avere la maggiore forza d’urto possibile al momento e una col 4-4-2 che richiama l’emergenza del recupero con l’Inter. Molto dipende proprio dalla disponibilità di Folorunsho, uscito malconcio dal Bentegodi. Con lui in campo prenderebbe quota il 3-5-2 che ha bisogno di tre mediani di ruolo.

A quel punto ci si aspetta Fagioli regista affiancato da Folorunsho e uno tra Mandragora e Cataldi, con Dodo e Gosens darebbe sulle fasce. Se viceversa e nel malaugurato caso la Fiorentina dovesse fare a meno di Folorunsho, e l’allenatore campano nemmeno se la sentisse di rischiare Adli per ovvi motivi a quel punto destinata si opterebbe per un 4-4-2 così da immaginare: Comuzzo, Pongracic, Ranieri e Parisi a protezione di De Gea; Dodo e Gosens (o Parisi: da capire a chi dei due Palladino affiderebbe la fase offensiva) esterni di centrocampo con due tra Fagioli, Mandragora o Cataldi nel mezzo; poi ovviamente Zaniolo e Beltran là davanti con l’argentino centravanti.