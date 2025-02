Palladino: "Questa squadra ha spirito. Kean aveva bisogno di dialogo. Vittoria per Bove e i tifosi"

Queste le parole di Raffaele Palladino, pronunciate a Dazn, nel post partita di Fiorentina-Inter: “Il gol di Ranieri era uno schema provato in allenamento. Certe volte riescono, certe volte no. Questo è merito del mio staff, lo ringrazio. Siamo felici di aver portato al gol il nostro Luca Ranieri”.

Come ha visto Bove questa serata?

“Edo è parte della nostra quotidianetà, un pezzo di cuore. Questa vittoria gliela dedichiamo perché sentiva molto questa partita. E poi la dedichiamo ai nostri tifosi: il Franchi era una bolgia stasera".

Con i nuovi aumenta il ventaglio tattico?

“La società mi ha messo a disposizione tanti giocatori bravi che ci daranno una grande mano. Sono tutti arrivati con la testa giusta e mi permettono di cambiare sistema di gioco. Vanno integrati piano piano ma sono di assoluto valore".

Il quarto posto è un obiettivo?

“Il nostro obiettivo deve essere il lavoro quotidiano. Questa settimana sembrava maledetta: ogni giorni perdevo un calciatore. Gudmundsson aveva la febbre, Adli un problema alla caviglia. Ma questo è un gruppo che lavora, che vuole crescere. Le vittorie ci aiutano a creare mentalità ma mancano ancora tante partite di campionato e Conference: c’è ancora tanto lavoro da fare".

Che evoluzione sta avendo Kean?

“Moise aveva bisogno di fiducia e di dialogo. Con lui parlo spesso e non solo di calcio. Abbiamo un rapporto molto unito. Io credo tanto all’aspetto umano e Moise aveva bisogno di questo. Lui è un leader all’interno del gruppo e non solo perché segna. È lo spirito che fa la differenza in questa squadra"



Come sarà il ritorno?

“Sarà una partita diversa, che mi darà più scelte. L’Inter sarà ancora più agguerrita e con voglia di rivalsa. Noi dobbiamo recuperare le energie e andremo a San Siro a fare la nostra partita. In questo momento voglio farse i complimenti a tutti: Parisi, Dodo, che hanno giocato fuori posizione, ma anche a Pongracic e Richardson, tutti hanno fatto una grande partita".