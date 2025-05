Palladino non parla da precario. La Nazione: "È e sarà la sua Fiorentina"

È e sarà ancora la Fiorentina di Raffaele Palladino. Come sottolinea stamani La Nazione in edicola, la conferenza stampa di fine stagione dell'allenatore, andata in scena ieri pomeriggio al Viola Park, è servita al tecnico soprattutto per rimarcare il suo territorio e ribadire in particolare ai più scettici che l'allenatore viola della prossima stagione sarà ancora lui.

Palladino domani in Friuli, con un successo, spera intanto di centrare al fotofinish un posto in Europa (essenziale sarà anche una confitta della Lazio in casa contro il Lecce) nonché il miglior risultato degli ultimi dodici anni in termini di punti in classifica. Ma le riflessioni di Palladino sul futuro fanno pensare a una conferma dell'allenatore anche per la prossima stagione, forte dell'opzione esercitata dal club fino al 2027. Palladino non ha parlato da precario, anzi. Da lunedì inizierà con la società a programmare la Fiorentina che verrà.