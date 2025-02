Palladino nel post partita: "Gara negativa, poi si è giocato poco. Zaniolo punta? Serve tempo"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko casalingo per 0-2 contro il Como. Queste le sue parole: "Oggi è stata una partita negativa, io in primis non sono riuscito a trasmettere l'energia giusta. Mi prendo quindi delle responsabilità io, faccio i complimenti a Como che hanno fatto una gara di personalità. Noi siamo partiti bene, abbiamo avuto degli occasioni, poi ci siamo sfilacciati, allungati. Abbiamo preso il primo gol su una disattenzione difensiva. Si è giocato poco poi nel secondo tempo perché è stato interrotto tanto il gioco. Proveremo a riscattarci dalla prossima".

Tanti cambiamenti davanti… "Abbiamo provato varie soluzioni, oggi è toccato a Zaniolo e può farlo ma ha bisogno di tempo. Nel primo tempo siamo partiti benissimo, poi eravamo un po' a mezza squadre che non ci serve a niente. Bisogna essere uniti e capire quando andare a prendere le squadre sui riferimenti e quando difenderci. Il Como è stato bravo ad allungarci, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non siamo riusciti sul piano del gioco a scardinare la loro difesa a 5. Chi è entrato ha cercato di dare il massimo. Gudmundsson ha preso una botta alla schiena, abbiamo perso una sostituzione. Dovevamo essere bravi a cambiare la partita da squadra".

Fagioli meglio a centrocampo..."L'ho utilizzato sotto punta, Gudmundsson veniva da una settimana di febbre. Poi abbassandolo nel suo ruolo naturale, ha fatto meglio rispetto al primo tempo".