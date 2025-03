Palladino e il dilemma sui portieri: "Non ho ancora deciso chi giocherà giovedì"

vedi letture

Dopo l'errore marchiano di Terracciano in Conference che ha spianato la strada al Panathinaikos, certo non si poteva immaginare che oggi anche David De Gea commettesse un errore che spianasse la strada all'avversaria di turno, respingendo il pallone di McTominay sui piedi di Lukaku. Una maledizione dei portieri, verrebbe da dire. Certo è che poi De Gea è stato il migliore in campo della Fiorentina ed ha tolto palloni su palloni destinati in rete arrendendosi sono all'ennesimo tiro (gli altri parati dallo spagnolo) di Raspadori.

Dopo le critiche per aver mantenuto Terracciano come portiere di Coppa, ecco che dunque la domanda a Palladino è sorta spontanea nel dopo gara, chi gioca in porta in Conference giovedì? Ma il tecnico non ha voluto sciogliere l'arcano: "De Gea fatto una grandissima prestazione. Ma il portiere per giovedì non l’ho ancora deciso."