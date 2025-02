Palladino dovrà affidarsi ai leader. Cor.Sport: "Da Ranieri a De Gea per compattarsi"

Il Corriere dello Sport - Stadio, questa mattina in edicola, scrive che in questo momento difficile Raffaele Palladino si girerà di riflesso verso i propri leader alla ricerca di appoggio, legittimazione e di una mano, soprattutto nell'atteggiamento in campo, da stravolgere rispetto alle ultime due uscite. Dai più “longevi” Mandragora, Ranieri e Terracciano, ai nuovi David De Gea e Robin Gosens.

C’è poi Dodo (2663 minuti in campo), che è leader per attitudine e sorrisi. La compattezza rimane un valore su cui poggiarsi, poi ci sarà da metterci sopra tutto il resto. Una forma fisica che dovrà essere incrementata in vista della volata a primavera e soprattutto un calcio più propositivo.