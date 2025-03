FirenzeViola Palladino cambia pelle: dentro Gudmundsson e Parisi

Ancora sotto per 2-3 sul campo del Panathinaikos, Raffaele Palladino cambia qualcosa in avanti. Finisce la partita di Lucas Beltran, autore del gol del momentaneo 1-2, dentro Albert Gudmundsson. Fuori anche l'altro autore del gol, Nicolò Fagioli, dentro Fabiano Parisi in una posizione inedita, quella di mezzala a centrocampo. L'assetto rimane lo stesso, 3-5-2, ma cambiano le caratteristiche dei viola. In generale sono tre i cambi fatti da Palladino, che poco dopo l'ora di gioco aveva tolto uno spento Amir Richardson per metter dentro Danilo Cataldi.