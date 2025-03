Palladino bravo a cambiare: ora di nuovo a tre ma per La Nazione ci saranno altre svolte

Su La Nazione si parla delle capacità mostrate da Raffaele Palladino nel corso dell’anno di saper cambiare modulo in base alle difficoltà dei vari momenti. Il quotidiano accentua l’apertura mentale del tecnico gigliato, che tutto può esser considerato fuorché un ‘talebano’ del proprio sistema di gioco. Anche contro il Lecce è tornato alla difesa a tre, per ridare nuovo vigore ad un reparto che nelle ultime partite era andato in crisi.

Inoltre, l’intuizione è stata vincente anche per aver spostato più avanti quelli che si sono rivelati i due match winner della gara: Gosens e Dodo. La sensazione tuttavia - chiosa infine il quotidiano - è che la linea a quattro non sia accantonata in modo definitivo e Palladino sta aspettando di avere il gruppo al completo prima di scegliere il sistema di gioco che accompagnerà la squadra fino al termine del campionato.