PAGLIUCA A RFV, Gollini danneggiato da alternanza

A Radio FirenzeViola è intervenuto Gianluca Pagliuca, storico ex portiere della Sampdoria, che ha commentato così l'avvicinamento alla partita fra i blucerchiati e la Fiorentina: "La Samp ha passato momenti migliori, sotto tutti i punti di vista. La Fiorentina deve stare attenta perché la Sampdoria venderà cara la pelle. I blucerchiati si giocano tanto e tireranno fuori tutto per fare risultato".

Un confronto fra Terracciano e Audero: "Sono entrambi buoni portieri. Pensavo che potesse essere l'anno di Gollini, ma Terracciano ha dimostrato di essere molto continuo e sta giocando un buonissimo campionato. Su Audero posso dire che dopo il derby e il rigore parato a Criscito dell'anno scorso ha migliorato molto le prestazioni, la sua autostima è cresciuta molto".

L'alternanza può aver fatto male a Gollini?

"Può essere, Gollini probabilmente pensava di potersi imporre con più facilità. Terracciano invece si è dimostrato superiore. Le gerarchie possono cambiare, ma in questo momento vedo Terracciano davanti. Gollini ha buone qualità ma non è riuscito ad esplodere. Il rischio però di aver bruciato Gollini non c'è. Lui è un portiere di esperienza e probabilmente gli verrà data un'altra chance. Quando scenderà in campo proverà a fare di tutto per cambiare gerarchie".

Cosa pensa dell'alternanza fra portieri?

"Non mi è mai piaciuta l'alternanza. Io ho sempre giocato da titolare ma capisco come possa mettere in difficoltà i portieri. Sono convinto che ogni squadra debba avere un titolare e un secondo. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di avere sempre dei secondi con i quali mi sono trovato bene".

Quali sono i portieri che l'hanno maggiormente impressionata?

"Vicario è il portiere che mi sta piacendo di più in questo campionato, è sempre stato un buon prospetto. Voglio citare anche Meret che sta facendo un ottimo campionato. Un altro che mi sta piacendo è Provedel".

Può essere un moemnto di svolta per la Fiorentina?

"I viola sono un'ottima squadra e hanno la qualità per replicare il percorso. La rosa non è ampissima e giocare anche la Conference può mettere in difficoltà. La Fiorentina può arrivare però fra le prime 6/7. Italiano ha giocato sempre col 4-3-3 perché penserà di poter arrivare bene in gol con questo schieramento".