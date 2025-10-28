Paganini: "Per Pioli ultimo giro di valzer. Mi stupisce regressione Kean"

Il giornalista della Rai, Paolo Paganini, ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, anche di Fiorentina: "Credo che per Pioli siamo all'ultimo giro di valzer. Commisso credo si auguri che la Fiorentina faccia almeno una prova convincente. E' l'atteggiamento che è importante ora, ma la cosa che mi stupisce è la regressione di Kean. E' impossibile che con Palladino sia diventato un top e ora abbia avuto questa involuzione. L'alternativa? Se decide Pradè è De Rossi, che stima da sempre. Poi è chiaro che la piazza condiziona. Spalletti poteva mettere tutti d'accordo".