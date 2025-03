Pablo Marì esulta: "Ieri una grande serata per tutta la squadra: sono felice"

È stata decisamente una giornata migliore (rispetto a quella vissuta a Verona una settimana fa) quella che ha visto protagonista ieri sera Pablo Marì. Il neo acquisto viola contro il Lecce ha ottenuto la sua prima presenza da titolare della sua nuova avventura alla Fiorentina ed è stato tutto sommato molto attento e preciso in tutte le chiusre. Un traguardo che il centrale spagnolo ha voluto festeggiare con un lungo post sul suo profilo Instagram: "Felicissimo per la vittoria di ieri e per il mio primo match da titolare con la Fiorentina! Una grande serata per tutta la squadra! ️ Grazie alla mia famiglia per essere sempre al mio fianco e ad AC Talent per avermi accompagnato in ogni momento della mia carriera". Ecco il post dell'ex Monza: