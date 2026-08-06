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Oulai alle prese con un attacco febbrile: salta il Deportivo
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Rimandato ancora l'esordio del trio di centrocampo Oulai-Fagioli-Atta visto che l'ivoriano non è della partita. Il forfait del centrocampista a causa di un attacco febbrile.
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Mastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitoridi Luca Calamai
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1 Mastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitori
4 In Argentina si stupiscono per l'accoglienza di Firenze a Mastantuono: "Ecco la differenza tra la Spagna e l'Italia"
Copertina
CalciomercatoPiccoli al Bologna e Pellegrino in viola: si scalda il domino delle punte che (per ora) non riguarda Kean
Andrea GiannattasioMastantuono, ultimi dettagli: il "colpo da aeroporto" è vicino. E la formula va bene così. Gudmundsson ha convinto Grosso. Lo "scacco matto" della Fiorentina ad Antognoni
Angelo GiorgettiKean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
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