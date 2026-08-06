Dagli inviati

Oulai alle prese con un attacco febbrile: salta il Deportivo

Oulai alle prese con un attacco febbrile: salta il DeportivoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 19:31Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Rimandato ancora l'esordio del trio di centrocampo Oulai-Fagioli-Atta visto che l'ivoriano non è della partita. Il forfait del centrocampista a causa di un attacco febbrile.