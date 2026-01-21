Report per Fabiano Parisi: lesione al bicipite femorale sinistro

vedi letture

Tegola per Paolo Vanoli che dovrà fare a meno di Fabiano Parisi per alcune partite, a partire da quella di sabato con il Cagliari e quella di Coppa con il Como, per una lesione al bicipite femorale che lo ha costretto ad uscire contro il Bologna. Questo il report della Fiorentina:

"Fabiano Parisi ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".