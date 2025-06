Oltre a Dzeko altri due nomi per il vice Kean: Ioannidis del Panathinaikos e Shpendi

Gli uomini mercato viola sotto traccia stanno valutando profili per trovare un vice Moise Kean in vista della prossima stagione. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport la società viola sta valutando se inserirsi nella trattativa per Dzeko, ora che il Bologna sembra molto orientato a cambiare strategia e mollare l’esperto attaccante bosniaco in forza al Fenerbache. Se il Bologna si tira fuori definitivamente, resta il nodo-contratto da sciogliere: due anni chiede il centravanti ex Wolfsburg e City, uno con opzione di un altro al massimo ne offre la Fiorentina a chi di anni ne ha compiuti trentanove a marzo.

Oltre a Dzeko anche Fotis Ioannidis è entrato nelle mire della Fiorentina e non solo della Fiorentina, motivo per cui il prezzo fissato sul cartellino dal Panathinaikos è schizzato subito fino a 20 milioni che magari non riflettono gli 11 gol totali in stagione del 25enne attaccante greco, mentre Cristian Shpendi è uno su cui la Fiorentina ha messo gli occhi fin dallo scorso inverno.