ODRIOZOLA, Sto molto bene qui. Il calcio totale...

Lunga intervista al sito ufficiale viola per Alvaro Odriozola, terzino della Fiorentina in prestito dal Real Madrid. Dopo aver raccontato della sua infanzia ("Il periodo più felice della mia vita, tutta attaccata a un pallone. I miei genitori si sono separati quando ero piccolo ma ho sempre avuto un ottimo rapporto con loro") e della sua città d'origine, San Sebastian ("La più bella di Spagna, ne sono da sempre innamorato") ma anche di Madrid ("Occupa un posto speciale nel mio cuore perché accoglie tutti"), eccolo passare invece al lato calcistico.

"A me piacciono molto le squadre come la Fiorentina, la Real Sociedad - spiega Odriozola - e la cosa che mi piace di più di entrambi i club è il loro radicamento e il senso di appartenenza che generano nelle rispettive città. La Fiorentina è Firenze. Tutti a Firenze tifano per la Fiorentina e sono molto appassionati. A San Sebastián succede lo stesso, per questo dico spesso che qui mi trovo molto bene". Quindi il suo presente: "Una grande famiglia di Commisso, con il suo modo di fare con i giocatori si avverte un grande spirito umano e familiare. I tifosi mi fanno impazzire. Adoro la loro passione per la Fiorentina: ti danno quella spinta in più, ti fanno volare".

Quindi, dopo alcuni passaggi dedicati alla Nazionale spagnola ("Sarebbe un sogno andare in Qatar") ma anche alle sue passioni personali sul lato culturale, come storia e monumenti di cui Firenze abbonda, o del sogno Champions League, Odriozola spiega anche cosa intende con "calcio totale" della Fiorentina: "Il 'calcio totale' è un piacere, soprattutto perché in campo ci si diverte. Oggi nel calcio non è sempre facile divertirsi quando si scende in campo, ma nella Fiorentina di Vincenzo Italiano ci si diverte giocando a calcio. Alla fine si tratta di questo. Prima ho detto che quando ero piccolo giocavo a calcio perché mi divertivo. Intendevo questo. Quando uno si diverte, le cose vengono meglio. Il tempo dirà dove potremo arrivare".

Chiusura sugli altri hobby di Odriozola, tra cui anche i cavalli da corsa, ma anche sui sacrifici fatti e che continuerà a fare, prima di un passaggio interessante, sull'ambizione: "L’ambizione è essenziale per un calciatore. Devi sempre cercare di essere la migliore versione di te stesso, di migliorarti ogni giorno per continuare a crescere. Nel mondo del calcio devi essere ambizioso. Anche la Fiorentina deve essere ambiziosa e in questo modo raggiungerà grandi traguardi". Senza scordarsi in conclusione del Fantacalcio: "Non ci gioco, ma so che lo fanno tutti. Cerco di fare il massimo!".