NZOLA, Ecco qual è la chiave dell'operazione

Spazio al mercato viola sulle pagine de La Nazione. Per M’Bala Nzola, dello Spezia, la chiave è ovviamente Vincenzo Italiano, bravo (sulla panchina dei liguri) a gestire bene un bomber... effervescente e soprattutto a fargli fare quello che gli dovrebbe riuscire meglio: i gol. Prestito con diritto di riscatto obbligatorio, questa la soluzione per averlo in squadra subito, a gennaio. Costo totale dell’operazione, 6 milioni.