Nzola è arrivato a Pisa: l'angolano nella sede nerazzurra per ultimare il trasferimento

M'bala Nzola è arrivato a Pisa per abbracciare la sua nuova squadra. L'angolano è sbarcato nella città toscana e in questi minuti si è recato nella sede del club neopromosso per ultimare il trasferimento, come testimoniano le immagini di Tuttomercatoweb.com, con la Fiorentina che lo ha ceduto ai nerazzurri attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro.

L'ex Spezia dunque, dopo aver già lasciato Firenze un anno fa in direzione Lens, si accinge a trasferirsi un'altra volta altrove ma stavolta rimanendo in Toscana, dove ritroverà la squadra viola da avversario in Serie A. Ecco la foto realizzata dal corrispondente di TMW: