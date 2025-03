Nzola, che situazione al Lens. Tagliato il bonus etico, il club non è contento

vedi letture

RMC Sport fa un ritratto della situazione di M'Bala Nzola all'RC Lens piuttosto complicata quando ci avviciniamo al termine della stagione in Ligue 1. Prestato con opzione di acquisto dalla Fiorentina la scorsa estate, la permanenza dell'attaccante al Lens si è fatta sempre più improbabile nelle ultime settimane. Il bonus etico dell'attaccante angolano è stato tagliato dopo la sua espulsione evitabile contro il Nantes (1-3) a fine febbraio e chiaramente non gode del sostegno unanime all'interno del club.

Nzola ha fatto il suo ritorno sabato contro il Rennes (1-0) dopo aver scontato una squalifica di due partite, ma continua ad avere un andamento molto negativo con la squadra francese. Nonostante questo, lo staff del Lens non è ancora convinto di lui. Nonostante sia il capocannoniere del Lens in questa stagione con sei gol, l'angolano non segna da gennaio, ovvero dalla vittoria contro il Montpellier (2-0). Ma è soprattutto il suo atteggiamento che non sembra essere gradito al club. A febbraio, il tecnico Will Still ha rivelato di aver avuto un'accesa conversazione con il suo attaccante dopo aver espresso la sua delusione per non essere partito dall'inizio con il Le Havre.

"Avrei preferito che oggi tu entrassi, facessi un gol, e venissi a farmi il dito medio venti secondi dopo il gol - ha detto Still in un'intervista ai canali del campionato francese. Invece di entrare in campo, fare una smorfia, non voler correre dopo la partita e fare un tale casino. La squadra ha bisogno che M'Bala Nzola segni gol. La squadra non ha bisogno del suo ego, della sua cattiva energia. Se hai cattiva energia da sfogare, la scarichi su di me, nessun problema. Sono pronto a prenderla. Ma devi sempre mettere la squadra e il gruppo prima di tutto questo."