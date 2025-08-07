Calciomercato

Nzola al Pisa: nell'accordo presente anche il controriscatto in favore della Fiorentina

Le visite di ieri effettuate col Pisa hanno decretato il secondo saluto nel giro di due stagioni da parte di Mbala Nzola, che lascia nuovamente la Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. 

La novità nell'accordo definitivo tra Pradè e i dirigenti pisani è relativa al controriscatto che la Fiorentina ha voluto inserire nell'affare per "coprirsi le spalle" nel caso in cui l'angolano dovesse ripetere nel Pisa l'exploit di Spezia che spinse i viola ad acquistarlo nel 2023. Nel caso in cui il giocatore dovesse disputare una grande stagione in nerazzurro, la Fiorentina potrebbe così riacquistarne eventualmente il cartellino per poi decidere se venderlo o tenerlo in rosa. 