NUOVO FRANCHI, Dettagli e tempi. Non solo lo stadio

Domani Palazzo Vecchio renderà noto il progetto vincitore del restyling del Franchi ed il Corriere Fiorentino spiega in cosa consisterà l'investimento su tutta l'area sportiva del Campo di Marte. Un investimento di riqualificazione da 450 milioni di euro, tra i 95 milioni del Pnrr che andranno allo stadio (ma il Comune ne ha chiesti altri 50) e i 190 milioni della tramvia piazza della Libertà-stadio- Rovezzano.

Come sarà il nuovo Franchi - Lo stadio dovrà avere almeno 40mila posti a sedere, mentre Tribune, torre e scale elicoidali dovranno essere mantenute. Davanti alle attuali curve si potranno realizzare curve per essere più vicini al campo gioco e le tribune del parterre realizzate per Italia ‘90 potranno essere demolite. Il Franchi potrà essere interamente coperto, avrà più parcheggi sotterranei, spazi ristorazione e più servizi igienici, spazi vip e skybox, e per renderlo aperto sette giorni su sette, vi nascerà il museo della Fiorentina, del Calcio in costume, della Figc, e un Viola Store.

I tempi - Se i cantieri per il Franchi devono partire nel 2023, e si punta ad ottobre, per poi chiuderli entro il 2026, per gli altri ci vorrà molto più tempo.