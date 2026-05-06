Nuovo anno, stesso Franchi: ecco come sarà lo stadio per il centenario

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Il Corriere dello Sport dedica una parte dello spazio Fiorentina al tema stadio Franchi: tra due settimane lo stadio Franchi chiuderà le porte per la stagione estiva. Tre mesi, da fine maggio a fine agosto - anche se nella prima quindicina di agosto la Fiorentina dovrebbe giocare in casa il primo turno di Coppa Italia - in cui i cantieri saranno stabili e attivi, con prolungamento dell’orario lavorativo fino alle 22. Ma come sarà il Franchi ad agosto? Scrive il Corriere: la nuova curva Fiesole non sarà pronta, un grosso danno d’immagine per la città e per il club viola, che proprio il 29 agosto, in occasione della seconda giornata di campionato, festeggerà i cento anni di storia.

I lavori intensivi dei prossimi mesi serviranno comunque a mettere in sicurezza la torre di Maratona e completare gli interventi preliminari lato Fiesole: ieri è stato posizionato il primo palo di venti metri che reggerà la copertura della curva. Il colpo d'occhio che i tifosi avranno a fine estate non sarà comunque molto diverso da quello attuale. Per avere un assaggio del nuovo Franchi bisognerà aspettare l’inizio della stagione 2027-28, quando dovrebbe essere terminato il primo lotto: nuova Fiesole, metà Maratona e Tribuna laterale ristrutturate e coperte.

