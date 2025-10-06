Gudmundsson altra prova deludente, con la Roma è lui il peggiore: male anche Gosens
La Fiorentina non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel, perde anche contro la Roma e resta terzultima in classifica con appena 3 punti conquistati. Gli uomini di Pioli partono bene, vanno anche in vantaggio grazie al gol di Kean, ma si fanno rimontare in poco tempo dai giallorossi. Nella ripresa qualche errore di troppo e un pizzico di sfortuna non permettono ai gigliati di trovare un pareggio tutto sommato meritato. Tra le tante note negative dell'inizio di stagione e del pomeriggio di ieri per la Fiorentina, una delle più stonate è Albert Gudmunbdsson. L'islandese "dà l'impressione di girare a vuoto" come sottolinea La Nazione. Inconsistente, indisponente, i commenti del Corriere dello Sport e del Corriere Fiorentino. Oltre a quella dell'islandese, il peggiore in campo per tutti i quotidiani, molto negativa anche la prova di Robin Gosens. Il tedesco ha sulla coscienza il clamoroso errore nella ripresa che poteva portare al pareggio.
I VOTI DI GUDMUNDSSON
La Nazione: 4
Corriere Fiorentino: 4
La Repubblica: 4,5
La Gazzetta dello Sport: 4,5
Corriere dello Sport: 4
TuttoSport: 4,5
I VOTI DI GOSENS
La Nazione: 5
Corriere Fiorentino: 4,5
La Repubblica: 5
La Gazzetta dello Sport: 5
Corriere dello Sport: 5
TuttoSport: 4,5
