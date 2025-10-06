L'analisi di Ferrara: "Gol su palle inattive ma non sono solo i dettagli"

"L’allenatore parla di dettagli. Guardiamoli, questi dettagli. Quattro reti subite da palle inattive. Brutta storia. E poi: totale assenza di imprevidibilità. Piedi buoni fuori dai giochi. Fagioli in cerca di se stesso, inevitabile che il suo posto lo abbia trovato in panchina. E Gud? Ancora in ferie, lo vedi passeggiare sull’erba". Si apre così, con queste parole il commento di Benedetto Ferrara sulle colonne odierne del quotidiano La Nazione.

Il noto giornalista Fiorentino continua: "Giusto sottolineare che dal punto di vista del gioco la Fiorentina abbia fatto passi avanti e che Kean abbia ritrovato un gol dei suoi. Ma non parliamo di sfortuna, perché quella a Pisa era stata dalla parte della Fiorentina. Quindi lasciamo perdere. Ora una sosta, poi un calendario che non scherza. La classifica non è brutta, di più. Datevi una mossa, non è solo un problema di dettagli".